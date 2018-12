Buriani: "Ibra non si discute, ma vanno fatte valutazioni. Gattuso? I risultati gli danno ragione"

Ruben Buriani, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan e del lavoro di Gattuso: "Tecnicamente Ibrahimovic non si discute, ma bisognerà verificare la sua condizione fisica e anche la coesistenza con gli altri attaccanti in rosa. Faranno le dovute considerazioni. Gattuso ha trasferito il suo animo da giocatore alla squadra. I risultati gli stanno dando ragione".