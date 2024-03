Butti: "Il calendario ha favorito l'Inter sul Milan? Certe situazioni sono dovute a contingenze e a esigenze televisive"

Nella trasmissione serale di TeleLombardia è intervenuto Andrea Butti, tra i responsabili della gestione del calendario della Lega Serie A. Ecco le sue parole, con particolare riguardo a ciò che ha domandato Franco Ordine, presente in studio. Ecco la sua provocazione riguarda il Milan: "Vado alla sostanza: cito fatti e date. Primo, le prime tre partite del campionato: L'Inter ne gioca 3 in 15 giorni, il Milan 3 in 11. Secondo, nelle prime dieci giornate il Milan affronta tutte le grandi, l'Inter solo il Milan e la Roma. Terzo, si gioca Borussia-Milan in Champions il mercoledì, fuoricasa, poi c'è Genoa-Milan sabato sera, ancora fuoricasa. Non è successo a nessuna delle altre tre che giocavano in Champions".

Ecco la risposta di Butti: "Il calendario lo fa un algoritmo, molto avanzato tecnologicamente. Noi diamo una serie di input e in Italia su 380 partite di Serie A ci sono 342 concomitanze. 342 eventi che impediscono a una partita di giocarsi in un determinato luogo e in una determinata data. C'è poca flessibilità di movimento in tante occasioni, anche in base alle esigenze televisive: spesso Sky o Dazn vogliono mettere le partite più interessanti nei loro slot migliori in base agli ascolti. Noi quando abbiamo lanciato all'algoritmo le indicazioni abbiamo segnalato le esigenze delle 8 squadre coinvolte in Europa. Quindi se è capitato al Milan e all'Inter mai è solo per la situazione contigente di quelle partite, con chi si giocava e dove, ogni volta è legato a non avere le stesse squadre sempre agli stessi orari".