C'è Brasile-Paraguay: Ancelotti festeggia il compleanno in campo

(ANSA) - SAN PAOLO, 10 GIU - Carlo Ancelotti festeggia il suo 66mo compleanno all'Arena Neo Química di San Paolo dove la nazionale brasiliana affronta il Paraguay, in una partita che potrebbe sancire il posto della Seleção ai Mondiali del 2026. Sarà la prima partita del tecnico davanti ai tifosi brasiliani, in una città nota per avere uno dei pubblici più esigenti e meno pazienti nei confronti della Amarelinha. Dopo aver pareggiato 0-0 con l'Ecuador a Guayaquil, il Brasile deve battere il Paraguay e sperare in una sconfitta del Venezuela contro l'Uruguay a Montevideo, per assicurarsi un posto in anticipo ai Mondiali. La Selecao è al quarto posto nelle qualificazioni con 22 punti, seguita da La Celeste e dalla Colombia, entrambe a 21, mentre i venezuelani sono al settimo posto, in posizione di spareggio, con 18 punti a tre partite dalla fine.

Se il Venezuela non perderà contro l'Uruguay - o in caso di un passo falso del Brasile a Itaquera - il Brasile dovrà aspettare lo scontro con il Cile del 4 settembre per garantirsi la qualificazione. Finora solo l'Argentina, campione del mondo, si è assicurata un posto con 34 punti. La formazione contro il Paraguay non è stata confermata, ma Ancelotti dovrebbe schierare Alisson in porta; Vanderson, Marquinhos, Alex e Alex Sandro in difesa; Casemiro e Bruno Guimarães a centrocampo; e un attacco veloce composto da Vini Jr, Raphinha (al rientro dalla sospensione), Gabriel Martinelli e Matheus Cunha. (ANSA).