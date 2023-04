C'è un problema razzismo nel calcio italiano? Pioli: "Non lo so, ma mi dispiace tantissimo. Lo sport va vissuto con spirito diverso"

Hai seguito la vicenda di Lukaku e i cori razzisti che ci sono stati l’altro giorno allo stadio, alcuni tuoi giocatori si sono espressi sulla questione. Allora volevo chiedere a te: esiste un problema razzismo nel calcio italiano? “Non lo so. L’unica cosa che sento è un grande dispiacere per quello che succede dentro gli stadi. Perché continuiamo a dire che è solamente una piccola minoranza e ne sono convinto, perché ho tantissimi amici e tantissimi conoscenti che frequentano gli stadi e sono eccezionali, vanno allo stadio per godersi lo spettacolo, per incitare la propria squadra, per avere rispetto del risultato e per avere rispetto degli avversari. Però se dopo certe situazioni continuano vuol dire che bisogna prendere dei provvedimenti, perché è chiaro che lo sport deve essere affrontato con uno spirito diverso”.

