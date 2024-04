C'è una grossa novità che aumenta la curiosità per Milan-Lecce...

La sfida contro il Lecce rappresenta, sulla carta, la partita meno scintillante di un mese di aprile intensissimo per il Milan: i salentini giocheranno contro Giroud e compagni prima della doppia super sfida contro la Roma in Europa League, inframmezzata dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, e si finirà con i big match contro l'Inter del 22 aprile e in casa contro la Juventus del 28 aprile. Ma attenzione: c'è una gran bella novità nella formazione del Milan che ha fatto e farà aumentare tantissimo la curiosità sul match di oggi...

Il tridente dei trequartisti

Con Loftus-Cheek squalificato, infatti, Stefano Pioli schiererà sempre il 4-2-3-1, non scegliendo un centrocampista sulla trequarti, ma un 10 un po' più puro. Dietro a Olivieri Giroud, confermato al centro dell'attacco da unica punta, ci saranno Chukwueze a destra, Leao a sinistra e Pulisic al centro. Un mezzo indizio lo ha dato lo stesso tecnico rossonero in conferenza: "In passato ho pensato alla condizione dei miei giocatori, alle caratteristiche dei giocatori e come schierare una squadra equilibrata e che possa mettere in difficoltà gli avversari. Quella dei tre trequartisti è una soluzione che stiamo valutando".

La probabile formazione del Milan

Nonostante l'impegno europeo alle porte, Pioli non farà, dunque, un grande turnover. Maignan in porta, Calabria o Florenzi a destra, Theo Hernandez, al rientro della squalifica, da terzino sinistro con Gabbia e Tomori difensori centrali, in mezzo Adli e Reijnders e davanti per la prima volta il tridente Chuwkueze-Pulisic-Leao dietro a Giroud. Panchina per Jovic e Okafor. Assenti gli infortunati Thiaw, Kalulu e Pobega.