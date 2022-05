C&F - Chi andrà in Champions League al posto delle squadre russe

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi si qualificherà alle prossime competizioni UEFA dopo l'ufficiale esclusione dei club russi per la stagione 2022-2023? Come riportato da Calcio&Finanza, "partendo dalla Champions League, il posto di diritto nella fase a gironi del torneo sarà rilevato da un club scozzese. La Scozia segue l’Austria nel ranking per Paesi, ma è la prima delle Federazioni in lista a non avere il diritto – in condizioni di normalità – di portare una squadra direttamente ai gironi. Molto probabilmente questo posto sarà occupato dal Celtic nel 2022/23".