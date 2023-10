C&F - Dietrofront, per ora il mondo del calcio continuerà ad usufruire del Decreto Crescita

Stando a quanto riporta Calcio&Finanza, contrariamente a quanto inizialmente prospettato, non ci dovrebbero essere novità per quanto riguarda il Decreto Crescita nel mondo del calcio: quanto emerso ieri dopo il Consiglio dei Ministri non dovrebbe riguardare gli sportivi professionisti.

La chiave di volta sta in una frase del comunicato emanato ieri dal Governo: "Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste". Come appreso da Calcio e Finanza da fonti del ministero dello sport, infatti, la frase all’interno del comunicato significa che la norma rimarrà valida come è attualmente valida oggi. Niente tetto ai 600mila euro di redditi, quindi, ma solo gli aspetti già in vigore.