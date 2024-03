C&F - Indagine Milan, Elliott prepara battaglia legale contro Blue Skye in Lussemburgo

Argomento caldo di queste settimane è la perquisizione di Casa Milan da parte della Guardia di Finanza e l'iscrizione di Giorgio Furlani e Ivan Gazidis nel registro degli indagati nell'ambito di un'indagine della Procura di Milano sulla cessione del Milan, avvenuta ad agosto 2022 per 1,2 miliardi di euro, che ha certificato il passaggio da Elliott a RedBird come azionista di maggioranza.

Una cessione che ha dato il via ad una "faida" tra il fondo della famiglia Singer e Blue Skye, socio di Elliott con il 4,27% di Project RedBlack, la società che controllava il 100% di Rossoneri Sport Investment, a sua volta controllante del club rossonero. La società di Cerchione e D'Avanzo da allora si è imbarcata in battaglie legali, definite da Elliott "contenziosi frivoli e vessatori", per un totale di 11 cause avviate tra Italia, Lussemburgo e New York.

Ed è proprio una di questi esposti, scrive Calcio&Finanza (qui l'articolo integrale), che ha dato il via all'indagine della Procura di Milano sulla presunta "vendita mascherata". Il fondo Elliott non è ovviamente rimasto a guardare, rispondendo a settembre 2023 con "un atto di accusa penale privata, chiamato “citation directe”, in Lussemburgo. Con questo atto il fondo statunitense ha accusato Blue Skye Financial Partners e i suoi rappresentanti di reati tra cui ricatto, estorsione e false dichiarazioni fraudolente a sostegno delle sue azioni legali contro la vendita".

Lo scontro, specifica C&F, proseguirà proprio in Lussemburgo, dove è in programma un'udienza. Secondo Elliott, si apprende dagli atti emersi, "Blue Skye ha formulato accuse calunniose e diffamatorie al fine di ottenere concessioni superiori ai suoi diritti contrattuali. Secondo le accuse del fondo, questi si configurano come reati di ricatto ed estorsione. Inoltre, sempre secondo il fondo statunitense, Blue Skye avrebbe depositato consapevolmente documenti fuorvianti avviando procedimenti con l’intento di ingannare i giudici lussemburghesi al fine di ottenere una decisione a suo favore".

Decisione che, secondo il fondo della famiglia Singer, Blue Skye non avrebbe altrimenti ottenuto. Calcio&Finanza inoltre rivela che dai documenti emergono inoltre accuse di violazioni dei doveri fiduciari nei confronti di Giovanni Caslini (in passato nel board di Rossoneri Sport Investment, veicolo che controllava il Milan e il cui 100% era controllato a sua volta da Project Redblack, della quale il 4,27% era nelle mani di Blue Skye) e nei confronti dei managing partner di Blue Skye, Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo.

Il fondo Elliott infine ha fatto sapere con forza di non essere intenzionato a cedere a minacce e che avrebbe continuato a difendersi "vigorosamente in tutte le restanti cause, in ogni tribunale e in ogni giurisdizione, per quanto tempo ciò possa richiedere".