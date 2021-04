C&F - Milan, 1.27 milioni per ogni punto. Ma Inter e Juve fanno peggio: lo studio

Secondo quanto riportato da uno studio di Calcio & Finanza (qui l'articolo originale), il Milan risulta essere primo fra le big storiche in Serie A per punti conquistati in relazione al monte ingaggi della rosa. Sono state prese in considerazione le 30 giornate fin qui disputate (si tratta, dunque, di una classifica provvisoria e che non tiene conto della partita in meno di Lazio e Torino) e del costo stipendi sostenuto da ciascuna società, senza però includere anche le quote ammortamenti e altri oneri.

Al primo posto della gradutoria si issa lo Spezia, con un monte ingaggi lordo di 17 milioni di euro circa e 32 punti per un costo per singolo punto di poco più di mezzo milione di euro; l'Atalanta, prima tra le grandi del campionato, è terza, grazie all'attuale quarto posto in classifica raggiunto con un monte ingaggi lordo di circa 39 milioni di euro.

Il Milan, con un monte ingaggi pari a 80 milioni di euro, è undicesimo nella speciale classifica dello studio di Calcio & Finanza (ogni punto è costato 1,27 milioni), davanti sia all'Inter, attuale capolista del campionato e tredicesima nel rapporto stipendi-punti con 1,57 milioni di euro per ogni punto conquistato e alla Juventus, ultima del tabellone con un costo di oltre 3 milioni per ciascun punto in Serie A.