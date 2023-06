C&F - Ufficiali le dimissioni di Cardinale dal Tolosa: non se ne escludono altre. Il Milan non rischia l'esclusione

MilanNews.it

Come anticipato da MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere i dettagli), il Tolosa ha comunicato ufficialmente - si legge nel documento ufficiale consultato da Calcio e Finanza - le dimissioni di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, dal cdA del club francese: "L’assemblea, sentita la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione, prende atto delle dimissioni dall’incarico di amministratore del Sig. Gérald CARDINALE con effetto dal 9 giugno 2023. L’assemblea generale rileva che il sig. Gérald CARDINALE non sarà sostituito. La presente delibera, posta in votazione, è adottata all’unanimità".

Nel consiglio di amministrazione del Milan e del Tolosa sono presenti inoltre Alec Scheiner, Niraj Shah e Isaac Halyard e non è da escludere - riporta sempre Calcio&Finanza - che nei prossimi giorni possano esserci ulteriori movimenti al fine di sistemare definitivamente la situazione e rispettare così tutti i regolamenti: "A questo punto - si legge - manca solo l’ok della UEFA, anche se nel caso in cui dovessero essere registrate anomalie, non sarebbe il Milan a rischiare conseguenze negative".