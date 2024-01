C. Gentile: "Inter la più forte, la Juve farà di tutto, ma non dimentichiamo il Milan che è ancora in corsa"

"Quest'anno la Juve dovrà lottare per arrivare tra le prime quattro, il principale obiettivo rimane la Champions. Poi se riuscirà a vincere lo scudetto sarebbe una bella impresa. Vediamo come l'Inter saprà gestire gli impegni internazionali con la lotta scudetto". Così Così Claudio Gentile, ex difensore della Juve e campione del mondo '82, ospite di Radio Anch'io Sport.

La Juve può andare a +4 vincendo con l'Empoli, con l'Inter il giorno dopo a Firenze e poi il recupero con l'Atalanta. La squadra di Inzaghi ha più pressioni? "Sicuramente sì, questa pressione c'è. Queste partite potrebbero creare qualche preoccupazione, però l'Inter ha giocatori di alto livello, con gente abituata a competere su diversi fronti".

La Juve ha cambiato filosofia, ora lancia molti più giovani: "Quella precedente non dava i risultati, bisogna rimediare e cambiare per cercare la soluzione migliore. La Juve l'ha trovata. Questo momento darà molto entusiasmo sia ai tifosi sia alla squadra, deve lottare fino alla fine. Avrà solo quell'obiettivo, farà di tutto per vincere lo scudetto. Ma l'Inter è la più forte, non sarà facile. Non dimentichiamo anche il Milan, è ancora in corsa. Con gli impegni europei dell'Inter, la Juve può trarne un vantaggio".