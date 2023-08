Cade vincolo territoriale, Doveri arbitrerà Verona-Roma

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Cade il tabù del vincolo territoriale per le designazioni degli arbitri in Serie A a partire dal prossimo weekend di campionato. La commissione arbitri nazionale dell'Aia ha infatti ufficializzato le designazioni per la seconda giornata della Serie A 2023/24, in cui è stata resa nota la novità. Daniele Doveri (nato a Volterra ma residente a Roma e facente parte della sezione di Roma) è stato scelto per dirigere la sfida tra il Verona e la Roma di Mourinho nella gara in programma sabato 26 agosto alle 20.45. (ANSA).