Cafu a Paquetà: "Il Milan è di un'altra galassia, verrò a vederti presto"

Cafu, intervenuto con un video messaggio pubblicato dal profilo Twitter del Milan, si è rivolto a Paquetà, suo connazionale e nuovo acquisto rossonero: "Paquetà, stai per giocare per un club sensazionale, il glorioso Milan. Stai anche lasciando un grande club che è il Flamengo, ma il Milan è fuori dall'ordinario è di un'altra galassia. Ti auguro di trovarti bene, sono sicuro che farai molto bene, hai l'abilità per farlo, anche perché altrimenti non avresti firmato per il Milan. Che Dio ti benedica, ti auguro buona fortuna e che tu possa giocare a calcio divertendoti. Ti auguro tanto successo in un club come il Milan, presto ti verrò a vedere".