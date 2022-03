Cafù: "Milan? C'è identità, sono davvero ottimista per il campionato"

Il Milan punta dritto allo Scudetto, in una volata che oltre ai rossoneri coinvolge anche Napoli, Inter e Juventus. Alla Gazzetta dello Sport, il grande ex Cafù ha parlato delle chance della squadra di Pioli: "La possibilità di vincere lo Scudetto si è alzata parecchio. Percentuale per i rossoneri? Otto giornate sono ancora tante, ma direi un buon 50%. Sono ottimista perché vedo una squadra concentrata, che ora ha il vantaggio di non dipendere da nessuno. Pioli? Il Milan ha un'identità riconoscibile".