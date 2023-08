Cafù: "Sempre ottimista per il Milan, peccato per Maldini: parlavamo spesso e sapevamo che qualcosa poteva succedere..."

vedi letture

L'ex terzino rossonero Cafù, intervenuto a DAZN, ha parlato anche di Paolo Maldini, ex DT del Milan: "Sul Milan sono sempre ottimista. La mia squadra del cuore come la Roma. Peccato per Maldini che non è più dirigente. Parlavamo spesso e sapevamo che qualcosa poteva succedere, però Maldini è il Milan… Quando si parla di Milan si parla di Maldini. Sono scelte su cui noi calciatori non possiamo tanto mettere becco. Ma comunque speriamo bene per il Milan, speriamo che possa arrivare sempre lontano e fare le cose bene”.