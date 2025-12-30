Cafu su Allegri: "È un allenatore esperto che sa lavorare molto bene e i risultati con lui arrivano sempre"

Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'ex terzino rossonero Cafù ha parlato di Milan, della corsa al tricolore e di un giovane talento brasiliano che potrebbe tornare più che utile alla formazione rossonera in un eventuale futuro.



La risalita rossonera porta anche la firma di Max Allegri.

"Sulla sua scelta non avevo dubbi già in estate. È un allenatore esperto che sa lavorare molto bene e i risultati con lui arrivano sempre".



Chi deve temere il Milan in chiave primo posto?

"Per lo scudetto c’è tanta concorrenza e vedo parecchia bagarre: oltre a Napoli e Inter di cui si parla giustamente tanto, occhio alla Roma che sta facendo molto bene e guai a sottovalutare la Juve: con Spalletti i bianconeri stanno risalendo".



Un’ultima cosa: si parla del gioiellino brasiliano Rayan per il Milan. Lo vede pronto per la Serie A?

"Con lui vado sul sicuro. Può essere valido per qualsiasi grande squadra italiana. Rayan è un talento fantastico.

Ha tanta qualità ed è rapido nell’uno contro uno: sa giocare a calcio, ma vede anche la porta. Ha solo 19 anni e può diventare davvero un grande calciatore. Ruolo? Davanti con la fantasia che ha può fare sia la prima sia la seconda punta. Dipende dagli allenatori".