CAG-MIL (0-0): pochi secondi e rigore netto non dato al Milan

vedi letture

Prima azione di gioco e primo episodio molto dubbio a sfavore del Milan. Chukwueze, partendo da destra, salta tre uomini prima di ricevere un pestone netto all'interno dell'area di rigore da Hetskidiakos: per La Penna non c'è nulla, così come per il VAR. Lo step on foot, però, è netto: c'era rigore per il Milan.