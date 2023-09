Cagliari, Hatzidiakos: "Abbiamo un calendario complicato con Atalanta e Milan"

vedi letture

Tra un impegno e l'altro con la sua nazionale greca, il nuovo difensore del Cagliari Pantelis Hatzidiakos ha rilasciato un'intervista alla radio greca ERA Sport, in cui ha parlato della nuova avventura a Cagliari.

La stagione con il Cagliari.

“La società ha tenuto i giocatori della scorsa stagione per mantenere il gruppo, poi hanno preso alcuni giocatori me compreso e spero che faremo molto bene. Abbiamo un calendario complicato con Atalanta e Milan, prima giocheremo contro l’Udinese in casa e sono partite difficili”.