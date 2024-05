Cagliari in festa per la salvezza, caroselli di auto in città

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAG - E' già festa a Cagliari per la certezza di restare in Serie A. Triplice fischio e prime auto in giro con bandiere fuori dal finestrino in centro nella zona del Largo e intorno alla statua di Carlo Felice, storico ritrovo dei tifosi rossoblu dopo salvezze e promozioni. Ma la vera festa sarà in serata a Elmas in concomitanza con l'arrivo della squadra da Milano dopo le 20: attesi in aeroporto migliaia di tifosi.

Sarà un bis di quanto accaduto, sempre con Ranieri, nella stagione 1989-90 con la promozione in A: i supporter invasero lo scalo di Elmas dopo il pareggio 2-2 a Pisa. (ANSA).