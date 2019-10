Cagliari: Maran, orgogliosi 5/o posto

(ANSA) - CAGLIARI, 20 OTT - Cagliari quinto in classifica. "È motivo di orgoglio, dobbiamo andare avanti di giornata in giornata. Non voglio fare il pompiere, ma non voglio nemmeno fermare questa voglia di crescere: la squadra ha giocato per segnare e per non prendere gol". E' un Rolando Maran più che soddisfatto al termine della vittoria sulla Spal che proietta i sardi nelle zone alte della classifica. La favola di Faragò? "Un giocatore ritrovato - ha detto il tecnico rossoblù - mi aspettavo una prova del genere. Magari non mi aspettavo il gol". E Nainggolan? "Un gol da incorniciare, ma sono convinto che possa crescere ancora tanto. Facendo così crescerà tanto anche la squadra. Dobbiamo volare sull'entusiasmo. Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare - ha concluso Maran - e su cui abbiamo lavorato tanto in settimana".