Cagliari-Milan 0-2, Leão e Ibrahimovic riportano il Milan alla vittoria

Dopo un primo tempo incolore il Milan torna in campo con un altro piglio: passano infatti pochi secondi e Leão, servito benissimo da Castillejo, trova la rete del vantaggio. I rossoneri si sbloccano mentalmente e riescono a prendere in mano il pallino del gioco, neutralizzando facllmente le scorribande dei padroni di casa. Nonostante una buona prova da parte di tutti, l'uomo del giorno però non può che essere Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha offerto un'ottima prestazione, coronata poi dal gol dello 0-2 che ha riportato i rossoneri alla vittoria che mancava da più di un mese. Non male per un 38enne.