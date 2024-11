Cagliari-Milan, i sardi segnano tre gol al Diavolo: l'ultima volta accadde nel 2009

Il Milan di Paulo Fonseca si risveglian dopo il sogno di Madrid e pareggiano amaramente contro il Cagliari, concendendo addirittura tre gol ai padroni di casa che non rubano nulla e anzi hanno evidenziato tutti gli enormi limiti difensivi della squadra rossonera. Vanificata una buona prova offensiva dei rossoneri da una gara difensivamente piena zeppa di errori per il Diavolo che arriva un'altra volta alla pausa con un risultato negativo e con tanto su cui riflettere.

Inoltre, come riportato da Opta Facts, il Cagliari ha realizzato tre gol in un match contro il Milan solo per la quarta volta nella sua storia in Serie A – dopo i successi per (3-1, aprile 1969) e (3-2, maggio 1976) e la sconfitta per (3-4, novembre 2009).

Questo il tabellino di Cagliari-Milan di Serie A:

CAGLIARI-MILAN 3-3

Marcatori: 2’ Zortea, 15’ e 40’ Leao, 53’ e 89’ Zappa, 69’ Abraham.

LE FORMAZIONI

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Palomino (dal 73’ Wieteska), Luperto, Augello; Makoumbou (dal 79’ Marin), Deiola; Zortea (dal 79’ Lapadula), Viola (dal 73’ Gaetano), Luvumbo; Piccoli (dal 79’ Pavoletti). A disp.: Ciocci, Scuffet; Azzi, Obert; Felici, Jankto, Prati, Mutandwa. All. Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal (dal 81’ Tomori), Thiaw, Pavlović, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze (dal 65’ Loftus-Cheek), Pulisic (dal 81’ Musah), Leão (dal 81’ Okafor); Camarda (dal 65’ Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Terracciano. All. Fonseca.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 61’ Fofana, 90’+1 Theo.

Recupero: 3' 1T, 4’ 2T.