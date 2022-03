Cagliari - Milan, le quote di OddsChecker: rossoneri a caccia dei 3 punti

MilanNews.it

Si apre il 30esimo turno di Serie A, e per i rossoneri sul loro percorso c’è il Cagliari di Mazzarri. Buona l’occasione per gli uomini di Pioli per provare ad allungare e blindare la prima posizione, ma servirà prudenza. Dopo la vittoria con l’Empoli sono ben sette i risultati utili consecutivi, ed andranno a caccia dell’ottavo, risultato che andrebbe ad allungare la striscia di imbattibilità che prosegue da gennaio. Il Cagliari non vive invece un ottimo periodo, e fermi a quota 25 punti scenderanno in campo con la convinzione di trovare punti per allontanare le zone calde della retrocessione.



GLI ULTIMI RISULTATI – Quando mancano ormai 9 giornate alla fine del campionato vede la vittoria finale come un obiettivo concreto da raggiungere, e i risultati recenti dicono che è sulla buona strada. Ben 63 i punti fin qui conquistati, con 55 reti messe a segno e 29 subite. Il Cagliari invece oggi si trova a soli 3 punti dal primo posto della zona retrocessione occupato dal Venezia, ma che dovrà ancora recuperare un incontro. Dunque, momento delicato che vede peraltro i sardi non vincere in casa da più o meno lo stesso periodo di imbattibilità del Milan, ovvero da gennaio. Da quel momento in poi, solo 2 pareggi contro Napoli ed Empoli e 2 sconfitte con Spezia e Lazio, una sola invece l’occasione di vittoria all’Olimpico contro il Torino.



LE QUOTE DI ODDSCHECKER - Stando ai trend ed alle rilevazioni fatte da Oddschecker appare poco probabile il verificarsi del segno 1, che viste le quote ha una probabilità di circa il 19% di verificarsi. Ipotizzare una vittoria rossonera non è fuori dalle casistiche, con la vittoria del Milan che si attesta su circa il 58% di possibilità di verificarsi, mentre il pareggio scende nettamente a circa il 25%. Quindi, giocare l’1 sui mercati può valere dalle 5.25 su Sisal alle 6.00 volte l’importo giocato su William Hill, mentre il 2 appare nettamente favorito raggiungendo quota massima di 1.65 su Goldbet. Alto anche il pareggio, che si attesta tra i 3.75 su Snai ed i 4.00 su Sisal.

di Luca Paglia