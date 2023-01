Cagliari, per il vice Pavoletti torna di moda il nome di Lazetic del Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Il Cagliari è alle prese con le condizione fisiche di Leonardo Pavoletti che dovrebbe saltare almeno altre due o tre partite a causa dei suoi problemi fisici. Per questo il club starebbe cercando un rinforzo in attacco che possa alzare il livello del reparto. Secondo L’Unione Sarda in casa sarda sarebbe tornato di moda il nome di Marko Lazetic, classe 2004 del Milan già cercato la scorsa estate.