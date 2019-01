Cagliari: quasi fatta per Birsa

(ANSA) - CAGLIARI, 7 GEN - Affare quasi fatto per Valter Birsa al Cagliari, ma ora i tifosi tremano per Nicolò Barella. Lo vogliono tutti. E non è un caso che le maggiori pretendenti stiano nelle prime posizioni della serie A, Inter e Napoli. E in quelle della Premier League: il Chelsea sembra in pole position forse perché disposto a versare subito quello che il Cagliari chiede per privarsi del suo gioiello. Le cifre? La valutazione oscilla tra i 40 ai 50 milioni. Nel giorno in cui riprendono gli allenamenti, il primo colpo rossoblù è per il trequartista sloveno classe 1986 in arrivo dal Chievo e per la cui firma si attende solo l'ufficialità. Il colpo era in canna praticamente dai giorni successivi all'infortunio di Castro. E' un giocatore che il tecnico Maran conosce molto bene per averlo allenato proprio a Verona: piedi buoni per provare ad assicurare maggiore lucidità soprattutto nei collegamenti tra centrocampo e attacco.