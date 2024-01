Cagliari, Ranieri ha già annunciato un massiccio turnover contro il Milan

(ANSA) - CAGLIARI, 31 DIC - Seconda occasione di fila sciupata con una diretta concorrente: dopo la sconfitta di Verona, arriva il pari interno con l'Empoli. Il primo tempo del Bentegodi e il secondo con i toscani dicono che il Cagliari avrebbe potuto raccogliere almeno uno o due punti in più da questa gare. La sensazione è che per uscire dai guai serva qualcosa in più. Questo sarà lo sforzo che il Cagliari dovrà fare da martedì 2, data di avvio del calciomercato, per cercare qualche rinforzo. La classifica non è drammatica: la vittoria della Salernitana a Verona ha consentito ai rossoblù di agganciare gli scaligeri al terzultimo posto. Ma i campani, da quando si è rifatto vivo Sabatini, sono un'altra squadra, almeno nello spirito: il ds è pronto a rinforzare una Salernitana che in queste ultime due giornate si è in qualche modo già rimessa in carreggiata. Convince e fugge l'Udinese, il Genoa sembra attrezzato per puntare verso il centroclassifica. C'è ancora il Sassuolo che non riesce a schiodarsi dalla zona calda. Il Cagliari può ancora sperare in un coinvolgimento nella lotta per non retrocedere di Sassuolo e Lecce. Al momento però la corsa salvezza sembra un discorso a quattro. Proprio con i salentini il Cagliari ha la terza chance per arrivare a metà campionato a una quota dignitosa, 17 punti. Servono risultati più che spirito: la voglia di combattere non è mai mancata.

Servirebbe anche Luvumbo, ma il giocatore non ci sarà: via in Coppa d'Africa dopo la gara di martedì in Coppa Italia contro il Milan. Niente speranze, lo ha confermato Ranieri. E allora avanti senza l'angolano. Contro i rossoneri il mister ha già annunciato massiccio turn over: dentro tutti quelli che hanno giocato di meno. Spazio a Radunovic, Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska e Obert. A centrocampo possibile bis per Sulemana e Deiola, in campo anche contro l'Empoli. Ma si rivedrà anche Jankto. Sulla trequarti Mancosu proverà a riassaporare il ritmo partita. Potrebbe esserci spazio anche per Pereiro. Niente sosta: Cagliari oggi già in campo per preparare la gara col Milan. Ma il vero obiettivo è fare punti a Lecce: Ranieri proverà a recuperare anche Nandez. (ANSA).