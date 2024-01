Cagliari, Ranieri torna sul ko contro il Milan: "C'è modo e modo di perdere"

vedi letture

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida di campionato contro il Lecce. Il ragionamento dell'allenatore parte dal ko di Coppa Italia contro il Milan:

C'è una possibilità per Nandez? A Milano si è sentito tradito dalla prestazione?

"Tradito no, mi è dispiaciuto perché ci siamo sciolti al sole - riporta tuttomercatoweb.com -. Dopo aver preso gol ci siamo depressi e non mi è piaciuta la partita, l'ho detto ai ragazzi, c'è modo e modo di perdere. Non parlo dell'impegno e della corsa, ma se tu non metti tattica e non stai applicato fai delle figure come abbiamo fatto noi. L'infermeria si sta svuotando. Nandez si è allenato, Dossena e Augello si sono allenati, Pavoletti e Prati no".