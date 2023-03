Cagliari si candida ufficialmente per gli Europei 2032

Fonte: ANSA

(ANSA) - CAGLIARI, 15 MAR - Ultimo atto per la presentazione del dossier per la candidatura di Cagliari per gli Europei di calcio del 2032. Il sindaco ha firmato ieri il documento ufficiale per scendere in campo con il suo nuovo stadio alla competizione internazionale in programma in Italia fra nove anni. Si presenta con un impianto che ancora non c'è, ma sul tavolo della Figc il Comune ha messo in mano progetto e atti che delineano l'iter di realizzazione che nel giro dei prossimi tre-quattro anni dovrebbe condurre alla inaugurazione. Cagliari un mese fa aveva presentato il suo dossier insieme ad altri due candidati Bologna e Firenze. Cagliari ha illustrato il piano del nuovo impianto. La data di scadenza per la consegna del report era stata fissata inizialmente per il 14 febbraio, ma poi posticipata di qualche settimana.