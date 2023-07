Cagliari, ufficiale l'acquisto di Jankto dal Getafe

(ANSA) - CAGLIARI, 15 LUG - Jacub Jankto è un giocatore del Cagliari. Ora è anche ufficiale: il centrocampista ex Udinese e Sampdoria arriva dal Getafe a titolo definitivo. Ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento a favore del Club rossoblù per un'ulteriore stagione. Classe 1996, cresce nelle giovanili dello Slavia Praga, per poi trasferirsi a soli 18 anni in Italia all'Udinese. In prestito all'Ascoli l'anno successivo, alla sua prima stagione tra i professionisti, si mette in evidenza con 5 reti e 9 assist in 35 gare. Ritorna così a Udine per ritagliarsi un ruolo da protagonista: in due stagioni gioca 69 gare, totalizzando 11 gol e 10 assist. Nell'estate 2018 passa alla Sampdoria, a partire dall'ottobre 2019 allenato da Claudio Ranieri: in tutto collezionerà 97 presenze con 9 reti e altrettanti assist. Nell'agosto 2021 si trasferisce in Liga nel Getafe; ha giocato la scorsa stagione con lo Sparta Praga (16 gare e 1 gol), con cui ha conquistato il titolo di campione della Repubblica Ceca.

Attualmente vanta 45 presenze, 4 reti e 11 assist con la maglia della Nazionale maggiore. Nei giorni scorsi il calciatore ceco era finito al centro della polemica nata intorno al suo coming out dopo le parole del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, che rispondendo sull'argomento aveva detto di "rispettare le scelte individuali", seppur "non amando le ostentazioni". Tutto chiarito però tra Cagliari e ministro. Un annuncio quello di oggi, anticipato dalle parole di Ranieri stamattina in conferenza stampa: "Spero che Jankto sia quello che ho avuto alla Sampdoria: corre tantissimo, ha un buon piede, ottime diagonali, assist, gol. Mi aspetto questo. Società inclusiva? A me questo piace molto". (ANSA).