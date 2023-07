Cairo: "Avendo meno risorse di Inter, Milan, Juventus... Cerco di investire di più sui giovani"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Urbano Cairo ha parlato in conferenza stampa per La7: "Oggi è più difficile perché hai spazi occupati dalla Premier, da LaLiga su mercati esteri, però adesso anche nella vendita dei diritti tv del prossimo ciclo: il fatto di avere allungato da 3 a 5 anni come ipotesi, il fatto di dare disponibilità per la partita in chiaro il sabato, il fatto di avere una certa elasticità per la proposta... Credo che sia una cosa apprezzata dai broadcaster. L'asta andrà molto meglio di quanto ci si attenda e chiaramente avere risorse vuol dire poterle investire. In che cosa? Quello che io faccio con il Torino. Avendo meno risorse di Inter, Milan, Juventus... Cerco di investire di più sui giovani. Bisogna cercare di sviluppare queste academy come fanno in Francia e in Svizzera perché abbiamo una popolazione importante. Se pensiamo ai talenti che ci sono nella ex Jugoslavia: evidentemente sono portati, ma forse c'è anche l'accompagnamento e lo sviluppo di questi talenti. Poi lo abbiamo detto mille volte il tema degli stadi perché è evidente che se sono fatiscenti non è un bel messaggio o una bella vetrina per il prodotto calcio. C'è la possibilità di recuperare posizioni rispetto a come eravamo, come siamo e come potremo essere".