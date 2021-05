Cairo: 'Immobile mi accusa? Anche io so chi è...'

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, replica sui social a Ciro Immobile. "Immobile mi accusa di averlo affrontato a fine gara e sostiene che tutti sanno chi è. Ebbene ...: anch'io so chi è Ciro Immobile", scrive sui social il patron granata, che ricorda l'esperienza al Toro dell'attaccante. La prima, dopo un campionato deludente al Genoa. "Ventura gli ha dato fiducia e lui ha fatto bene al Toro. Pensavo rimanesse volentieri almeno un altro anno e lui ha fatto il diavolo a quattro per andare al Borussia Dortmund". In Germania, scrive ancora Cairo, "ha avuto un altra stagione deludente e il Borussia lo ha prestato al Siviglia. Anche li non è andato bene e allora mi ha telefonato e mi ha chiesto per favore di tornare al Toro. Io, che gli ero affezionato, l' ho accontentato. Ha fatto un girone di ritorno non molto brillante, ma io che , ci tenevo molto a lui, lo avrei voluto riscattare comunque. Ma lui, Ciro Immobile, questa volta non mi ha chiamato personalmente, ma mi ha fatto dire dal suo procuratore, che per motivi personali non poteva restare a Torino. E allora non l'ho riscattato perché ho capito chi è Ciro Immobile...". (ANSA).