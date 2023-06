Cairo ricorda Berlusconi: "Gli anni di apprendistato con lui sono stati meravigliosi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

“I quattro anni di apprendistato con Berlusconi, sono stati un periodo meraviglioso della mia vita”, dice Urbano Cairo, presidente del Torino, ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, nel ricordo del leader di Forza Italia, andatosene ieri. “Dopo quei quattro anni ho avuto incarichi sempre più importanti in azienda fino a quando non ci siamo separati nel 1995 e ho cominciato la mia avventura imprenditoriale in proprio. Quattordici anni intensissimi” - prosegue Cairo - “Con lui iniziò una nuova era e si chiuse il lungo periodo del piccolo mecenatismo.

Berlusconi stravolse le regole abituali. Come sempre sognò in grande: primeggiare nel mondo, attraverso il giuoco, la bellezza, lo stile, un tecnico innovatore come Sacchi e campioni straordinari. Lui cambiò tutto e i diritti tv pochi anni dopo fecero il resto. Nel calcio entrarono finanzieri e nuovi grandi imprenditori”.