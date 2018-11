Cairo: Si utilizzi Var con più frequenza

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - "Sono contento per Belotti, ma in particolare per la squadra, che ha offerto una bella prestazione. Mi è piaciuta molto, ma rimaniamo tranquilli, senza esaltarci. E' importante dare continuità". Così Urbano Cairo, presidente del Toro, a Tutti convocati su Radio 24 dopo la vittoria sulla Samp. "Abbiamo vinto su un campo difficilissimo, come quello di Marassi, dove da tantissimo il Toro non vinceva in A", aggiunge il presidente dei granata. Riguardo la prestazione di Salvatore Sirigu, Cairo assume una posizione netta: "Secondo me sta disputando un buonissimo campionato, è un giocatore fortissimo e straordinario. Per carità, Donnarumma è il futuro della Nazionale. È un grande portiere, ma oggi Sirigu ha qualcosa in più". Infine, sulla Var, Cairo ribadisce che "ci deve essere una consultazione più frequente, un po' come succedeva nella passata stagione quando la Var andò molto bene". "Penso si possa trovare una mediazione sotto questo punto di vista"