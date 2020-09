Cairo, spero riapertura stadi dopo le prime due giornate

(ANSA) - MILANO, 09 SET - "Nelle prime due giornate di campionato mi sembra di capire non sarà possibile riaprire gli stadi ai tifosi, ma poi spero che ogni partita possa essere quella buona per riaprire gli impianti, in maniera prudente con numero limitato". Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo, all'uscita dall'assemblea di Lega. "Noi pensiamo che possa essere una buona cosa tornare a riaccogliere i tifosi negli stadi. Anche perché è possibile per i singoli eventi, non vedo perché non sia possibile in campionato - ha aggiunto -. Poi ci sarà da capire in quanti potranno entrare. Però permettere ai tifosi di rientrare negli impianti, con grande atteggiamento di sicurezza, sarebbe giusto". (ANSA).