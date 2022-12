Calabria a Milan TV ricorda Mihajlovic: "Difficile da spiegare la sua forza, aveva carisma e trasmetteva energia"

MilanNews.it

Davide Calabria è stato intervistato da Milan TV nel post partita di Milan-Liverpool. Il capitano rossonero, indisponibile per il match contro i Reds, ha voluto mandare un messaggio alla famiglia Mihajlovic per la dolorosa scomparsa di Sinisa. Queste le sue dichiarazioni: “Si fa sempre fatica a trovare le parole in questi momenti. A nome di tutto il Milan facciamo le condoglianze alla famiglia, siamo vicini a loro, sappiamo del momento difficile. Io ho sempre provato affetto per lui, è stato lui a lanciarmi in questa società e in questo mondo dei grandi, nell’ultima partita a San Siro, non l’avevo mai fatto, mi sono sentito di consegnargli una mia maglietta come pensiero per ringraziarlo. La notizia ci ha toccato nel profondo”.

Un ricordo di Sinisa: “La forza interiore che aveva è difficile da spiegare, aveva carisma e trasmetteva quell’energia che all’interno di una squadra serve sempre. Gli ultimi anni passati in Serie A, anche se non era più con noi, abbiamo provato sempre tutti grande affetto per lui. Questo è quello che è importante”.