Calabria a muso duro: "Siamo a San Siro, quello è rigore". E Kovacs lo ammonisce

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Scintille nel finale per un rigore non concesso al Milan per un netto fallo di Lobotka su Saelemaekers: il centrocampista del Napoli viene saltato e sgambetta il belga mettendogli il piede tra le gambe, sgambettandolo. Il direttore di gara non concede il penalty, e capitan Calabria va su tutte le furie. Al termine del match il numero 2, autore di una super partita difensiva, fa sentire le sue ragioni: "Siamo a San Siro, quello è rigore". E Kovacs lo ammonisce a partita finita.