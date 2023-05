Calabria a Sky: "Nessuno si aspettava che saremmo arrivati qua"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Davide Calabria ha parlato a Sky Sport nel post partita di Inter-Milan.

Cosa non ha funzionato? ”Non credo che non abbia funzionato qualcosa, abbiamo creato ma non siamo riusciti a finalizzare quando abbiamo avuto le occasioni. Facendo un gol la partita sarebbe cambiata. È un peccato. Voglio vedere il bicchiere pieno, nessuno si aspettava che potevamo arrivare fin qua, abbiamo fatto oggi una bella partita. Faccio i complimenti all’Inter perché sono stati bravi e più bravi di noi a segnare in queste due partite. Sono una squadra completa, forte e sinceramente noi dobbiamo imparare e fare esperienza perché vogliamo conquistarci la Champions in campionato per rigiocarcela l’anno prossimo”.

Maldini ha detto di essere consci di capacità e limiti. Si riparte così? “Assolutamente. Poi toccherà alla società fare quello che reputa opportuno per migliorare la squadra, io credo che nessuno si aspettavamo che potessimo arrivare tra le migliori quattro d’Europa. Ovvio che brucia perché era un derby, ma c’è da dire che ci manca ancora qualcosina per poter ambire a vincere questa competizione”.

Che voto dai alla stagione? “Come ha detto Paolo pensare di alzare la Champions era un sogno che se fosse successo sarebbe stato qualcosa molto di più grande rispetto a quello che doveva essere la nostra stagione. Adesso l’obiettivo è di arrivare in Champions. Ci sono tante altre squadre anche più attrezzate di noi, a fine stagione tireremo le somme con la società per quello che è stato. Il nostro obiettivo è di arrivare in Champions, vedere una delusione per non aver alzato un trofeo mi sembra sbagliato perché questa squadra ha dato sempre tutto quello che aveva dal primo giorno, ci sono squadre che nei piccoli dettagli hanno fatto meglio di noi. Adesso vogliamo finire al meglio il campionato perché non è ancora finita”.