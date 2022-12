Calabria a Sky: "Penso che Theo e Giroud possano vincere il Mondiale, me lo auguro per loro"

MilanNews.it

Intervistato da Sky Sport, il capitano del Milan Davide Calabria ha commentato così il Mondiale di Theo e Giroud, finora entrambi protagonisti con la Francia: “Ho scritto sia a Theo e sia a Oli ieri, ci dispiace che non saranno con noi da subito (ride, ndr) ma sicuramente il Mondiale è un grandissimo obiettivo per loro, hanno una squadra davvero forte. Penso che possano davvero vincere un altro Mondiale, me lo auguro per loro che sono davvero bravi ragazzi e che possono far bene anche all’interno della nostra squadra, gli auguro il meglio”.