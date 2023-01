Calabria a SportMediaset: "Bastava un po' di attenzione in più. Abbiamo le potenzialità per arrivare in fondo a giocarci lo scudetto"

MilanNews.it

Davide Calabria, dopo il pari contro la Roma, ha dichiarato ai microofoni di SportMediaset: "Bastava un po' di attenzione in più, un po' di scaltrezza in più nei minuti finale e anche un po' di gestione dell'orologio. Corsa scudetto? Abbiamo le potenzialità per arrivare fino in fondo a giocarci lo scudetto. Voltiamo pagine e andiamo a vincere la prossima partita".