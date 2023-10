Calabria contro Kvara: l'abbraccio a fine partita dopo un grande duello

vedi letture

Un grandissimo duello in campo quello tra Calabria e Kvaratskhelia che si sono dati battaglia per 90 minuti. Il capitano del Milan, come l'anno scorso, non ha affatto sfigurato. Al termine della sfida i due si sono abbracciati, scambiandosi i complimenti,come hanno mostrato le immagini DAZN.