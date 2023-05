Calabria: "Dobbiamo giocare la Champions ogni anno. Euroderby? Non vedo l'ora di viverlo"

MilanNews.it

In vista della semifinale di Champions League contro l'Inter, Davide Calabria ha dichiarato ad AS: "È la competizione più importante, ma dobbiamo considerarla come un punto di partenza e consolidarci, disputando questa competizione ogni anno. Ogni derby porta una pressione enorme e giocarlo in Europa è un'occasione unica. È qualcosa che andrà oltre il calcio, ma quello che amo è che c'è rivalità e, allo stesso tempo, enorme rispetto tra le due entità. Non vedo l'ora di viverlo".