Calabria: "Dobbiamo giocare le partite di campionato come se fossero gare di Champions"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come mai questo differente rendimento del Milan in Italia e in Europa? Davide Calabria ha spiegato ad AS: "La Champions League ti toglie tante energie e se non hai tutti a disposizione il logoramento fisico è enorme. Detto questo, anche noi giocatori abbiamo una responsabilità. Dobbiamo giocare le partite di campionato come se fossero gare di Champions League".