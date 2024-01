Calabria dopo il successo sull'Empoli: "Avanti, insieme"

Importante successo per il Milan, che si è imposto al Castellani per 3-0. Partita praticamente decisa nel primo tempo, con i rossoneri che hanno blindato i tre punti con le reti di Ruben Loftus-Cheek e Olivier Giroud su calcio di rigore, con i toscani che sono stati incapaci di reagire, non impensierendo quasi mai Maignan. Nella ripresa poi, a una manciata di minuti dalla fine della gara è arrivato il primo gol in Serie A per Chaka Traoré, servito alla perfezione da Pulisic.

Al termine del match, il capitano del Milan, Davide Calabria, oggi titolare contro l'Emoli, ha commentato sui propri canali social il successo contro la squadra di Andreazzoli: "Avanti, insieme".