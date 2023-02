Calabria e Bennacer non forzano i tempi: l'obiettivo è Londra

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, sia Davide Calabria che Ismael Bennacer non vogliono rischiare e non vogliono essere rischiati da Pioli già questa domenica contro l'Atalanta. Per loro il rientro sarà graduale in vista della Fiorentina settimana prossima per arrivare al 100% o quasi l'8 marzo a Londra contro il Tottenham per gli ottavi di ritorno di Champions League.