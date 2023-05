Calabria e Giroud nella squadra della settimana di WhoScored

MilanNews.it

Come ogni giornata di campionato, il sito di statistiche WhoScored.com ha fornito la squadra della settimana del turno di Serie A. Per questa settimana ci sono due giocatori rossoneri selezionati all'interno dell'undici: si tratta di Davide Calabria, autore dell'assist vincente per il gol decisivo di Giroud all'Allianz, e Fik Tomori, autore di una buona prova difensiva contro i bianconeri.