MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito al suo rapporto con Paolo Maldini, dt del Milan, Davide Calabria ha spiegato ai microfoni di AS: "Quando ero piccolo giocavo con suo figlio e non avevo nemmeno il coraggio di avvicinarmi a Paolo. Adesso abbiamo un rapporto molto sincero: sai che se hai bisogno di qualcosa lui c'è".