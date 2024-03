Calabria festeggia le 250 presenze col Milan: "Oggi come la prima volta"

Giornata da incorniciare questa per il capitano del Milan Davide Calabria, che oltre all'aver contribuito alla vittoria della sua squadra ha anche raggiunto un importante traguardo personale: quello delle 250 presenze in rossonero.

Nel corso del pomeriggio il terzino della formazione di Stefano Pioli non ha perso occasione per festeggiare sui social questo importante risultato insieme alla "sua gente". Su Instagram, infatti, Davide Calabria ha scritto "Oggi come la prima volta, 250 volte in rossonero", accompagnando il tutto con i classici, ma mai banali, cuori rossoneri.