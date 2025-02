Calabria, frecciatina al passato: "Al Milan situazioni spiacevoli... Al Bologna l'ambiente è sano"

Questo pomeriggio è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Davide Calabria, trasferitosi dal Milan al Bologna nel corso dello scorso calciomercato invernale. Questi alcuni degli estratti più interessanti del suo intervento.

“Andare via dal Milan é stata una scelta ponderata per giorni, la scelta giusta per tutte le parti in causa, e lo dico senza voler entrare nel dettaglio. Ovvio che é stato un addio con tristezza, a Milanello sono cresciuto - dice il laterale -, ma ho scelto questa piazza come nuova avventura perché credo ci sia un potenziale forte. Ho trovato un ambiente piacevole, una squadra ambiziosa che possa aiutarmi a finire al meglio questa mia nuova mezza stagione e sono contento di poterla aiutare a crescere. C’é un ambiente positivo e questo mi piace. Voglio giocare le mie carte e sono sicuro di poterle sfruttare. Penso a una rivalsa, di tornare a giocare con continuità come negli ultimi anni: là (nel Milan, ndr) si erano create situazioni anche spiacevoli, qui sono già contento per aver trovato un ambiente sano, con energia super positiva che magari negli ultimi tempi é mancata”.

Quanto ti senti di aver scommesso con te stesso? Voglia di rivincita?

"Questa scommessa può far capire la mia ambizione, senza firmare contratti a lungo termine, voglio giocarmi le mie carte in campo, qui sono tranquillo. Giochiamo a calcio, è una questione di ambizione, di voler far bene, non ho fretta di parlare di cose a livello economico, sono sempre sceso in campo, questa è un'altra prova che il fattore economico è l'ultimo dei problemi, voglio tornare a giocare come ho sempre fatto. Negli ultimi mesi ci sono state cose che hanno creato difficoltà e situazioni spiacevoli. Oggi sono contento di stare qui non mi sono tolto un peso, sono in un ambiente che cercavo, sano, che ha voglia di fare, di lavorare nei migliori dei modi, con grande energia positiva che magari negli ultimi tempi è mancata".