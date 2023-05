Calabria: "Il sogno di vincere la Champions è nelle nostre teste, ma ora dobbiamo pensare solo alla semifinale"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervistato da AS, Davide Calabria ha parlato così dell'ipotetica finale di Champions League: "Real o City? Con un derby davanti, per me è difficile rispondere, anche se il sogno di vincere la Champions League è nelle nostre teste. È così per chiunque: gioco a calcio perché voglio vincere dei trofei. I giocatori di Inter, Madrid e City la penseranno allo stesso modo, ma dobbiamo essere tutti concentrati sulle semifinali".