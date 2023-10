Calabria insuperabile: altra prestazione da top al cospetto di Kvaratskhelia

Nella partita di ieri sera tra Napoli e Milan, il più bel duello in campo è stato senza dubbio quello tra l'Mvp dello scorso campionato Khvicha Kvaratskhelia e il capitano rossonero Davide Calabria. Il terzino rossonero, nonostante le tante chiacchiere in settimana dopo le dichiarazioni nel post partita di Parigi, non ha perso un briciolo di concentrazione e ha giocato una partita da insuperabile sul georgiano che, pure, ha giocato un'ottima partita.

Come nelle tre partite dello scorso aprile, Calabria è riuscito ad arginare alla grande il miglior giocatore del Napoli. A condire la prestazione del capitano anche un perfetto assist per il secondo gol di Giroud. Una sfida bellissima che è durata fino all'ultimo secondo e che ha visto i due protagonisti abbracciarsi al triplice fischio, scambiandosi vicendevolmente i complimenti.